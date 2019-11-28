التعليم تعلن نتائج المتقدمين على المنحة المجانية في الجامعات الاهلية

اعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، نتائج المرشحين للمنحة المجانية للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الاهلية .

وقال دائرة التعليم الجامعي الاهلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اعتمدت برامج الكترونية لضمان الدقة والشفافية في القبول".

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واضافت ان "على الطلبة تهيئة الوثائق المطلوبة الموضحة على البوابة الالكترونية ومراجعة اقرب مركز ارشادي في الجامعات الحكومية لغرض المقابلة وتدقيق الوثائق اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق الرابع من كانون الاول المقبل ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق التاسع من الشهر ذاته".

ودعت الى "ضرورة الاطلاع على البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة".