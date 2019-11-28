هزة أرضية تضرب جنوب شرق مندلي

اعلنت المراصد الزلزالية، الخميس، عن تسجيلها هزة أرضية جنوب شرق مندلي.
وبحسب المراصد فأن قوة الهزة 3.1 وفق مقياس رختر"، لافتة الى انها ضربت فجر اليوم سومار التي تبعد 15كم جنوب شرق قضاء مندلي بمحافظة ديالى".
وتابعت انه "لم يثبت الشعور بها".
وسجلت المراصد الزلزالية، امس الاربعاء، وقوع هزة ارضية في اطراف قضاء خانقين.
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