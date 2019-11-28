القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن ديكين روميين محظوظين لن يُذبحا خلال احتفالات عيد الشكر في البيت الأبيض، استمرارا لتقليد سنوي دأب عليه الرؤساء الأمريكيون منذ أربعينيات القرن الماضي.
يأتي التقليد قبل يومين من عيد الشكر الذي يحتفل به ملايين الأمريكيين بطهو ولائم الديك الرومي، لكن الديكين "بريد" (خبز) و"باتر" (زبدة) أفلتا من الذبح والطهو هذا العام بعد صفح ترامب عنهما.
ترامب استغل مراسم التقليد للهجوم على الديمقراطيين، والسخرية من التحقيق الساعي لعزله بعد الكشف عن مكالمة هاتفية لوح فيها بمنع المعونة الأمريكية عن أوكرانيا إذا لم تحقق كييف في أعمال نجل المرشح المحتمل للديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.
وقال الرئيس إن "هذين الديكين تلقيا أوامر للمثول في الطابق السفلي لدى آدم شيف الخميس"، وهو اليوم الذي يتشارك فيه الأمريكيون مع عائلاتهم وأصدقائهم ديوكا رومية مشوية، في إشارة ساخرة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي أجرى التحقيق بشأن عزل ترامب في الكونجرس.
وبدأ تقليد عفو الرؤساء الأمريكيين عن أحد ديوك عيد الشكر في عهد الرئيس هاري ترومان، الذي تقلد المنصب منذ عام 1945 حتى 1953.
كانت هذه تفاصيل خبر تقليد رئاسي أمريكي.. ترامب يعفو عن الديكين "خبز" و"زبدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.