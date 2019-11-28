عاجل.. مقتل 8 متظاهرين عراقيين برصاص قوات الأمن في الناصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تواصلت التظاهرات في مختلف المدن العراقية اليوم الخميس، تشرين الثاني 28، 2019.



وأكدت مصادر عراقية مقتل 8 متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن في الناصرية جنوبي #العراق.

إلى ذلك، أكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الولايات المتحدة تدين أعمال العنف التي تهدد حرية الإعلام في العراق.

في السياق أقدم محتجون على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق، مساء الأربعاء، فيما فتحت قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين في منطقتي خان المخضر والحنانة، حسبما أفادت وسائل اعلام.

Advertisements

وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية الإيرانية في النجف، خلال مواجهات مع قوات الأمن، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية.

وأعلنت شرطة النجف جنوبي العراق فرض حظر التجول في المحافظة.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل انتشارا أمنيا كثيفا في محيط القنصلية.

وحاصر متظاهرون عراقيون في مطلع نوفمبر الجاري مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة وحاولوا إحراقها، معتبرين أن إيران تقف "خلف النظام السياسي العراقي الفاسد".

وأسفرت الاحتجاجات حينها في كربلاء عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 19 آخرين.