شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الجيش المصري ينشر جرائم وإعترافات الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ظهر الإرهابي، هشام عشماوي في فيديو نشره الجيش المصري، يتضمن إعترافه بارتكابه أعمال الإرهاب، جميع الجرائم التي نفذها وآخرون بحق الشعب المصري.



وعرض الفيديو جميع جرائم الإرهابي المذكور، حيث تضمنت مشاركته فى استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية وتفجير سيارة مفخخة قبل مرور موكب الوزير.

كما أظهر الفيديو لائحة الاتهامات التي وجهتها له المحكمة، ومنها إشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بالمجرى الملاحي لقناة السويس المصري خلال النصف الثاني من عام 2013.

وتضمنت مشاركته في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى بـ"أبوأسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية في الشمال الشرقي للبلاد بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

كما تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للمُكنى بـ"أبومحمد مسلم" ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش المصري واستهداف المركبات العسكرية "أفراد-نقل" أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وبحسب الإعترافات، قام الإرهابي باستهداف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها 5 أفراد تابعين للقوات المسلحة المصرية أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية.

كما قام باستهداف سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة-الإسماعيلية، واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة-الإسماعيلية"، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

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وشارك مع عناصر التنظيم الإرهابي في مهاجمة عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة، فضلاً عن مهاجمة عدد من المباني الأمنية بأنشاص بالقاهرة بتاريخ 29 /12 /2013.

واستهداف الإرهابي عشماوي مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية المصرية وتدميرهما حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة-السويس".

كما شن هجوما على سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبّة جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم.

وتولى هشام عشماوي إمارة تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي عقب مقتل الإرهابي المُكنى بـ"أبوعبيدة"، وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم من المنطقة الجبلية بالعين السخنة (شمال شرق القاهرة) إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة "البويطي" ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".

كما تضمنت جرائمه ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.

كما شارك في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق "أبو صوير- الصالحية- القصاصين"، فضلاً عن استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبوصوير.

وتسلل الإرهابي هشام علي عشماوي إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب جريمة تفجير الفرافرة رفقة عناصر بالتنظيم الإرهابي، وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.

وأكدت أسباب إعدام عشماوي- التي استعرضها فيديو الجيش المصري- أنه أسس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.