باحثون : أمن الخليج لا ينفصل عن أمن البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجمع باحثون شاركوا في ندوة «دول الخليج في عالم متعدد الأقطاب- البحر الأحمر مسرحاً»، التي نظمها مركز دبي لبحوث السياسات العامة (بحوث) هذا الأسبوع، على أهمية البحر الأحمر كونه جزءاً من الحيز الاستراتيجي الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي .



وشدد الباحثون المشاركون في ورشة العمل، على ترابط أمن الخليج العربي بأمن البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الإفريقي وأهمية تحقيق صيغ للتعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك ما يربو على 50 باحثاً من الخليج وأوروبا والولايات المتحدة والصين وإفريقيا في تحليل المخاطر الناشئة جراء التنافس القائم بين القوى الإقليمية والدولية في البحر الأحمر، الذي أدى إلى انتشار القواعد العسكرية.

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كما تم مناقشة المبادرات المختلفة لتطوير آليات التعاون الأمني والاقتصادي في البحر الأحمر، منوهين بأهمية المبادرة السعودية لإنشاء كيان جديد للبحر الأحمر .

وأعتبر الباحثون هذا الكيان بإنه بمثابة محاولة لردم الهوة وبناء جسور جديدة مع منطقة كانت تاريخيها مهمة للمنطقة. وحسب أحد الباحثين المشاركين فإن الأوروبيين اهتموا تقليدياً بالقرن الإفريقي، ما يستدعي الكثير من المراجعات الدولية والإقليمية لتطوير آليات تنسيق مع دول البحر الأحمر.

وخلصت الجلسة بعد يومين من النقاشات المكثفة أن كيان البحر الأحمر وخليج عدن، الذي اقترحته السعودية يوضح أهمية البحر الأحمر، كما هو بحر العرب للحيز الاستراتيجي لدول مجلس التعاون المتمثل في شبه الجزيرة العربية، ما يستدعي اضطلاع مجلس التعاون بتطوير سياسات جوار تجاه دول البحر الأحمر شبيهة بسياسات دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، التي انتهجتها أوروبا مع دول شرق أوروبا وشمال إفريقيا.

كما أن التفاعل بين دول الخليج ودول البحر الأحمر لا يجب أن يكتفي بالبعد الأمني والاقتصادي بل يجب أن يتجاوزه لجميع أبعاد الاستقرار بما في ذلك البعد البيئي والإنساني وما يتبعه من العمل على تطوير الروابط الثقافية والإنسانية بين دول البحر الأحمر .