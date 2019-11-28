معلومات الجمهورية: الاتصالات بالساعات الماضية لم تؤد لإيجابيات تسرّع بالاستشارات

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "حركة الاتصالات لم تنقطع في الساعات الماضية، على خط "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، وكذلك على خط "بيت الوسط"- "الثنائي الشيعي"، وإن بشكل غير مباشر".
ولفتت إلى أنّ "هذه الاتصالات لم تؤدِّ إلى أي إيجابيّات تفضي إلى التعجيل بالاستشارات النيابية الملزمة، الّتي ما زال رئيس الجمهورية ميشال عون يتريّث في تحديد موعدها، ريثما تتوصّل المشاورات الجارية إلى حَسم اسم الشخصيّة الّتي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك التوافق على شكل هذه الحكومة، مع التأكيد على الحكومة المختلطة من الاختصاصيّين والسياسيّين".
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