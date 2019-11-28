عبود: تراجُع حركة حجوزات تذاكر السفر 65 بالمئة وقطاع السياحة والسفر على شفير الهاوية

كشف نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر ​جان عبود​، عن "تراجُع حركة حجوزات تذاكر السفر 65 بالمئة، إن في السوق المحليّة أو الصادرة أو الواردة"، لافتًا إلى أنّ "لا طلبات إطلاقًا في السوق الواردة. أمّا في ما يتعلّق بالصادرة (Outgoing)، فهناك طلبات لا نستطيع تلبيتها، لأنّ أصحاب المكاتب لا يستطيعون تحويل الأموال إلى المورّد الّذي نتعامل معه، مع الإشارة إلى أنّ لدينا شركاء في ​باريس​ و​تركيا​ و​اليونان​ وقبرص وغيرها".

وشَكا في حديث صحافي، من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، موضحًا "أنّنا نقبض بالليرة ال​لبنان​ية وندفع ل​منظمة الطيران الدولي​ "أياتا" بالدولار الأميركي، فكيف يمكننا ذلك و​المصارف​ لا تسلّمنا المبلغ المطلوب؟"، مبيّنًا أنّ "في آخر الشهر الحالي، يستحقّ تسديد مستحقّات للمنظمة المذكورة، وإذا لم ندفعه يتمّ إخراج لبنان من المنظومة ونصبح مثل ​سوريا​، خارج نظام "أياتا".

وإذ نبّه عبود إلى أنّ "​قطاع السياحة​ والسفر على شفير الهاوية"، أعرب عن عدم تأييده لـ"الإضراب العام الّذي كانت قد دعت إليه ​الهيئات الاقتصادية​".