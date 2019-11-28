كشف نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، عن "تراجُع حركة حجوزات تذاكر السفر 65 بالمئة، إن في السوق المحليّة أو الصادرة أو الواردة"، لافتًا إلى أنّ "لا طلبات إطلاقًا في السوق الواردة. أمّا في ما يتعلّق بالصادرة (Outgoing)، فهناك طلبات لا نستطيع تلبيتها، لأنّ أصحاب المكاتب لا يستطيعون تحويل الأموال إلى المورّد الّذي نتعامل معه، مع الإشارة إلى أنّ لدينا شركاء في باريس وتركيا واليونان وقبرص وغيرها".
وشَكا في حديث صحافي، من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، موضحًا "أنّنا نقبض بالليرة اللبنانية وندفع لمنظمة الطيران الدولي "أياتا" بالدولار الأميركي، فكيف يمكننا ذلك والمصارف لا تسلّمنا المبلغ المطلوب؟"، مبيّنًا أنّ "في آخر الشهر الحالي، يستحقّ تسديد مستحقّات للمنظمة المذكورة، وإذا لم ندفعه يتمّ إخراج لبنان من المنظومة ونصبح مثل سوريا، خارج نظام "أياتا".
وإذ نبّه عبود إلى أنّ "قطاع السياحة والسفر على شفير الهاوية"، أعرب عن عدم تأييده لـ"الإضراب العام الّذي كانت قد دعت إليه الهيئات الاقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: تراجُع حركة حجوزات تذاكر السفر 65 بالمئة وقطاع السياحة والسفر على شفير الهاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.