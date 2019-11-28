تحطم طائرة صغيرة في كندا وأنباء عن مقتل العديد من الأشخاص

اشارت ​الشرطة الكندية​ الى إن ​طائرة​ صغيرة تحطمت في منطقة غابات على مشارف كينجستون في أونتاريو مساء أمس مما أسفر عن مقتل "العديد" من الأشخاص.

ولم تكشف شرطة كينجستون عن عدد من كانوا على متن الطائرة وهي من طراز "بيبر بي.أيه-32"، لكنها أكدت وقوع "العديد من القتلى" دون أن تكشف عن ​تفاصيل​. والطائرة ذات محرك واحد وتتسع لخمسة أو ستة أشخاص.

وقال مجلس سلامة النقل في كندا إنه سيرسل فريقا للتحقيق في الحادث.

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