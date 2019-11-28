الخارجية الايرانية تستنكر بشدة الاعتداء على قنصليتها بالنجف الاشرف

استنكر المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ بشدة الاعتداء على القنصلية الايرانية في ​النجف الاشرف​ ب​العراق​. وطالب موسوي ​الحكومة العراقية​ بالتعامل بمسؤولية وحزم مع العناصر المخربة التي هاجمت القنصلية الايرانية مذكرا الحكومة العراقية بمسؤوليتها في حماية المراكز الدبلوماسية والدبلوماسيين. وأبلغت ​الخارجية الايرانية​ السفير العراقي لدى ​طهران​ رسميا باحتجاج ايران الشديد على الاعتداء الذي تعرضت له قنصليتها.

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