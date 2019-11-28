استدعت وزارة الخارجية الصينية، سفير الولايات المتحدة الأميركية في بكين تيري برانستاد، وسلّمته احتجاجًا على قانون يَدعم الحراك المُطالِب بالديمقراطية في هونغ كونغ، داعيةً واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه، لـ"تجنّب إلحاق مزيد من الأضرار" بالعلاقات بين البلدين.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "نائب وزير الخارجية الصينية لي يوشينغ، عبّر للسفير الأميركي عن احتجاج شديد، وطلب أن تقوم الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع مشروع القانون المتعلّق بحقوق الإنسان والديمقراطيّة في هونغ كونغ. وعلّقت وزارة الخارجية الصينية في بيان، مشدّدةً على أنّ "مشروع القانون الّذي أقرّه الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي ووقّعه ترامب يحمل نيّات خفيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين استدعت سفير أميركا ودعت واشنطن للامتناع عن تطبيق القانون حول هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.