خارجية الصين استدعت سفير أميركا ودعت واشنطن للامتناع عن تطبيق القانون حول هونغ كونغ

استدعت ​وزارة الخارجية الصينية​، سفير ​الولايات المتحدة الأميركية​ في بكين تيري برانستاد، وسلّمته احتجاجًا على قانون يَدعم الحراك المُطالِب بالديمقراطية في ​هونغ كونغ​، داعيةً ​واشنطن​ إلى الامتناع عن تطبيقه، لـ"تجنّب إلحاق مزيد من الأضرار" بالعلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "نائب وزير الخارجية الصينية لي يوشينغ، عبّر للسفير الأميركي عن احتجاج شديد، وطلب أن تقوم الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد وقّع مشروع القانون المتعلّق بحقوق الإنسان والديمقراطيّة في هونغ كونغ. وعلّقت وزارة الخارجية الصينية في بيان، مشدّدةً على أنّ "مشروع القانون الّذي أقرّه ​الكونغرس الأميركي​ الأسبوع الماضي ووقّعه ترامب يحمل نيّات خفيّة".