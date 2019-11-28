الغارديان: انتقادات لإسرائيل بشأن محاكمة عامل إغاثة في غزة

لفتت صحيفة "الغارديان" في ​تقرير​ بعنوان "انتقادات ل​إسرائيل​ بشأن محاكمة عامل إغاثة في غزة"، الى إن محامي الدفاع عن محمد حلبي، موظف الإغاثة الفلسطيني، الذي تتهمه إسرائيل بتسليم ملايين ال​دولار​ات من المساعدات الأجنبية إلى ​الجناح​ العسكري ل​حركة حماس​، يتهم إسرائيل بتمديد المحاكمة ضد موكله على مدى ثلاثة أعوام على الرغم من عدم توفر الأدلة.

وقال المحامي، ماهر حنا، إن إسرائيل يجب أن تسقط عن القضية ضد موكله، 42 عاما، ولكنها غير راغبة في التراجع بعد التقدم بمزاعمها عام 2016. واوضحت إنه بعد 126 جلسة محاكمة ما زالت محاكمة حلبي، مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" ​المسيحية​ الخيرية، مستمرة، دون ما يبدو أنه نهاية وشيكة.

ولفتت الى أن المحاكمة يحيط بها الجدل، حيث قال جهاز ​الأمن الداخلي​ الإسرائيلي "شين بت" إن حلبي حول أكثر من سبعة ملايين دولار إلى حماس، بينما تقول "وورلد فيجن" إن ميزانية أنشطتها الكاملة في غزة طوال عام تقل كثيرا عن ذلك المبلغ.