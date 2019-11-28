





اسماء السيد - هونغ كونغ: عبّرت حكومة هونغ كونغ الخميس عن "أسفها الشديد" بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانونا يدعم المعسكر المؤيد للديموقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، متهمةً واشنطن "بالتدخل" في شؤونها الداخلية. وحذر مسؤول مسؤول حكومي في بيان من أن الخطوة الاميركية قد "تبعث رسالة خاطئة الى المتظاهرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هونغ كونغ تُبدي "أسفها الشديد" بعد توقيع ترمب قانونا داعما للاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.