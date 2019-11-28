شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإنشاء نقابة للمهن النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد على، مقدم مشروع قانون نقابة المهن النفسية، إن تنظيم المهن يستوجب تشريعا جديدا، خاصة بعد انتشار العديد من مراكز استشاري العلاقات الأسرية والطفل التى تضم غير المتخصصين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فى الوقت الذى يوجد فيه العديد من خريجي علم النفس من مختلف الجامعات المصرية من كليات التربية أقسام علم النفس وكليات الآداب علم النفس مؤهلين للقيام بهذا الدور على أكمل وجه.

وانتقد على، ضم خريجى علم النفس لنقابة الاجتماعيين، وأن انضمام الأخصائيين النفسيين والعاملين في هذا المجال ليس علميًا ولا بحثيا، ضمهم في تخصص آخر هو علم الاجتماع، حيث أصبح بكل مدرسة أخصائي نفسى، وفقا لقرارات وزارية وهذا الأخصائي غير تابع لنقابة المعلمين وليس له نقابه تنظم عمله، مؤكدا، أن إنشاء نقابة المهن النفسية سيعيد تنظيم الجمعية العمومية لنقابة الاجتماعيين.

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