بسبب احتجاجات المزارعين.. أزيد من ألف جرار يغلق منافذ باريس

تسبب أكثر من ألف جرار في إغلاق بعض الطرق الباريسية، ونثر القش في أنحاء شارع الشانزليزيه، حيث خاض المزارعون الفرنسيون اليوم الأربعاء احتجاجات في العاصمة، ليعبروا عن غضبهم إزاء سياسات الحكومة الفرنسية.

قاد المزارعون الفرنسيون المستاؤون من سياسات الحكومة قوافل من الجرارات إلى باريس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وعرقلوا حركة المرور، حيث دخل ما يصل إلى ألف جرار شوارع المدينة من الشمال والجنوب وسدت في بعض الأحيان طرقا سريعة والطريق الدائري الداخلي، وأطلقت الأبواق رافعة أعلام النقابتين الزراعيتين الرئيسيتين اللتين تنظمان الاحتجاج.

وفي وسط المدينة نثر المزارعون القش في أنحاء شارع الشانزليزيه الذي تصطف المتاجر على جانبيه وشغلوا المسارات المؤدية إلى ساحة الكونكورد، رغم تدخل شرطة مكافحة الشغب لحث المزارعين على التفرق.

ورفعت إحدى اللافتات على جرار يتحرك على طريق سريع وكتب عليها: “أجِبنا يا ماكرون! أنقذ المزارعين”، فيما تطالب نقابتا المزارعين بلقاء مع ماكرون لعرض الشكاوى من السياسات التي تقولان إنها تضر الزراعة وتهدد مصادر الرزق، مثل الإلغاء التدريجي لاستخدام مبيد الحشائش الضارة‏ واسع الاستخدام الجلايفوسيت.

وأخفق قانون يتعلق بالغذاء أصدرته حكومة ماكرون، وهوالقانون الذي يهدف لمنح المزارعين حصة أكثر عدلا من الأرباح، في تهدئة سخطهم من ضعف الدخل.