الـ” PPS” يتهم قائدا بإقصاء أحدي مرشحي الحزب في الغرفة الفلاحية بأكلدير

وجه حزب التقدم والاشتراكية، اتهامام لقائد قيادة إيكوزار بإقليم آكادير إداوتنان، بإقصاء أحد مرشحي الحزب للانتخابات الجزئية للغرفة الفلاحية لسوس ماسة.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إنه يستنكر السلوك الإداري الإقصائي تجاه أحد مرشحي الحزب برسم الانتخابات الجزئية للغرفة الفلاحية سوس ماسة، حيث أقدم قائد قيادة إيموزار، بإقليم أكادير إداوتنان، بصفته رئيسا للجنة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية الرابعة، إلى المنع العملي لمرشح حزب التقدم والاشتراكية من إيداع تصريحه بالترشح لعضوية الغرفة الفلاحية للجهة.

واعتبرت يجقيادة الحزب أن ما أقدم عليه القائد إقصاء من الحق في الترشح، مقررة تتبع مسار القضية على مستوى المكتب السياسي، إلى جانب أجهزة الحزب جهويا وإقليميا، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية الضرورية بخصوص هذه الواقعة.

ووصفت قيادة الحزب الواقعة بـ”الشاذة” بالنسبة إلى ما راكمه المغربا في مجال التحصين القانوني والإداري، والإجرائي للعمليات الانتخابية.