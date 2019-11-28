مجمع الفوسفاط يطلق تطبيق ‪@‬tmar للإرشادات الفلاحية

أعلن مجمع الفوسفاط عن إطلاق تطبيق ‪@tmar 6 خدمات تشغيلية، وتم تصميم وتطوير هذا التطبيق المغربي 100 ٪ بالكامل من خلال الخبرات التقنية الوطنية، وهو متوفر على منصتي Google Play Store لنظام (أندرويد) و l’App Storeلنظام (IOS).

كشف المجمع الشريف للفوسفاط عن تطبيقه الجديد ‪@tmar، المخصص للنصائح والإرشادات الفلاحية وتوفير المعلومات العلمية للفلاحين، إلى جانب تيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الفلاحية خاصة في الجانب التقني، الزراعي والاقتصادي.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها فتيحة الشرادي، مسؤولة السوق المحلي والتنمية الفلاحية بمجموعة OCP في ندوة صحافية، فمن خلال فهم الاحتياجات والاهتمامات الحقيقية للفلاحين وخاصة صغار المزارعين، يقدم تطبيق ‪@tmar 6 خدمات تشغيلية هي “التتبع الحقلي”، وهي خدمة توفر للفلاح أدوات للمساعدة من أجل تتبع الحقل طيلة المسار التقني للزراعة.

وتمكن الأداة العلمية “Mon NPK” من مساعدة الفلاح في اختيار أسمدة NPK الواجب استعمالها من أجل مردودية مثالية. حيث تأخذ هذه الخدمة في عين الاعتبار الإمكانات المناخية والزراعية للجهة إضافة إلى تحاليل التربة ونوعية الزراعات.

وتتعلق الأداة الثالثة بـ “محاكاة الربحية”، حيث تمكن هذه الخدمة الفلاح من تبني نهج اقتصادي يؤكد على نجاعة العمليات وربحيتها قبل التنفيذ.

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وبفضل خدمة “الطقس”، يتلقى الفلاح في الوقت الحقيقي البيانات والتوقعات الجوية لمنطقته بشكل دقيق حول ما يتعلق بالتساقطات المطرية، والتبخر، والرياح، ورطوبة التربة..

كما تساعد خدمة معلومات الأسواق في تقديم المعلومات حول الأسعار العالمية للمنتجات الفلاحية التي تحظى باهتمام الفلاحين والنظام الإيكولوجي.

أما أداة “دكتور النباتات” فتستفيد من الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفلاح على تحديد “أعداء النباتات” واقتراح وسائل العلاج الملائمة، إذ يكفي أن يلتقط الفلاح صورة للنبتة المريضة ويقوم النظام تلقائيا بعملية التشخيص واقتراح استراتيجية المكافحة المناسبة.

وحسب مسؤولي المجمع، فهذه الباقة، السهلة والتفاعلية، تعتمد على مفاهيم ونماذج متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية والعديد من التقنيات التي تمكن من تقديم توصيات على المقاس لكل فلاح وفقا لاحتياجاته.

ومن خلال الدعم المشخص لكل فلاح، يغطي تطبيق ‪@tmar بالفعل العديد من المحاصيل الأكثر انتشارا في المغرب (الحبوب، القطاني، الأشجار المثمرة والخصروات)، وسيتم إغناء هذا التطبيق باستمرار وفقا لاحتياجات الفلاحين من أجل تقديم خدمات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تستفيد من العديد من المكتسبات التي تم تطويرها على مستوى المملكة، خاصة في إطار التعاون المرجعي بين مجموعة OCP ومختلف الشركاء، ويتعلق الأمر بخارطة خصوبة التربة التي تعتبر ثمرة شراكة مع وزارة الفلاحة، الصيد البحري، التنمية القروية والمياه والغابات. ينطبق ذلك أيضا على الخبرة العلمية التي طورتها المؤسسات العلمية الوطنية وخاصة المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV)، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENA)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير (UM6P). يرتكز تطبيق ‪@tmar ‫كذلك على المعارف التكنولوجية لشركة IBM وTeal، إضافة إلى الأدوات التواصلية لمختلف فاعلي الاتصالات على الصعيد الوطني وخاصة في المناطق القروي.