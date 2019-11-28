الاحتلال يهدم منازل 4 أسرى في بلدة بيت كاحل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت قوات الاحتلال على هدم أربعة منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل قرب الخليل، فجر اليوم، بزعم أنهم نفذوا عملية قتل جندي إسرائيلي قبل شهور.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسرى الأربعة بالمسؤولية عن عملية "غوش عتصيون" التي قتل فيها جندي من مستوطنة "إفرات"، طعنًا، في شهر آب/ أغسطس الماضي، بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم.

ركام منزل الأسير يوسف سعيد زهور، فجر اليوم

وداهمت الجرافات البلدة وهدمت منازل الأسرى، أحمد عارف خليل عصافرة وشقيقه قاسم، وكان يسكن في منزل مع عائلته الكبيرة المكونة من 35 نفرا، ونصير صالح جابر عصافرة، ويوسف سعيد عطية زهور.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهة مع الاحتلال اندلعت داخل البلدة في أعقاب اقتحام آليات الهدم وحاولوا إغلاف منافذ الحي الذي نفذ فيه هدم منزل لمنع جرافات الاحتلال من مغادرة المكان.

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وأخطرت سلطات الاحتلال، أواسط الشهر الجاري، عائلات الأسرى الأربعة بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة تمهيدا لهدمها.

وأصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، نداف بادان، أمرا عسكريا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدم منزلَي منفذَي عملية الطعن والقتل، بعد أن رفض الاعتراض المقدم من العائلات ضد الهدم.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على قرارات هدم المنازل الأربعة، بعد أن نظرت المحكمة في أربعة التماسات قدمت من قبل "هموكيد"، مركز الدفاع عن الفرد.