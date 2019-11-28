- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. نقابة بائعي اللحوم والمواشي تعلن البدء في إضراب مفتوح بسبب الحوثيين والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
أعلنت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، الأربعاء، البدء في إضراب مفتوح بأمانة العاصمة، بسبب ابتزاز مليشيات الحوثي لبائعي اللحوم والمواشي عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة العاصمة، ومنعها من الدخول، وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.
وقالت النقابة في بيان إنها قررت الإضراب الجزئي عن العمل، احتجاجاً على الممارسات الحوثية التعسفية بموجب توجيهات أمين العاصمة حمود عباد، في ابتزاز بائعي اللحوم والمواشي باستخدام نقاط بمداخل أمانة العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.
وأشار البيان إلى أنه تم استحداث نقاط جديدة تقوم بفرض رسوم غير قانونية ومخالفة الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية المتضمنة أن الرسوم غير قانونية.
وهددت النقابة أنه في حالة عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية فإنها ستنفذ إضراباً مفتوحاً عن العمل اعتباراً من السبت القادم حتى تحقيق مطالبها، وحملت حمود عباد المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تترتب عليها.
وأمهلت النقابة مليشيا الحوثي ثلاثة أيام للإفراج عن ناقلات المواشي، ما لم فسيتم إعلان إضراب مفتوح في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم بأمانة العاصمة
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. نقابة بائعي اللحوم والمواشي تعلن البدء في إضراب مفتوح بسبب الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.