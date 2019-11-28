شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019 قصفت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، تشرين الثاني 28، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش شنت هجوما مدفعيا على مواقع تمركز المليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements وتابع المصادر أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع من حين لآخر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي. وشهدت مديرية رازح، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين.

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