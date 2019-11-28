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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن بمأرب تضبط شحنة حشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم (41 ) كيلوجرام من الحشيش المخدر بين محافظتي مأرب والبيضاء كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر في شرطة مارب قوله إن أفراد نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة الدوريات بمديرية ماهلية القريبة من محافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانتقلابية، تمكنوا من ضبط كمية الحشيش المخدر على متن سيارة صالون كانت مخفية بطريقة مموهة لتظليل رجال الأمن في نقاط التفتيش، وتم تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشار إلى أن عملية الضبط التي تمت اليوم تعد الثالثة من نوعها في نفس النقطة خلال شهر نوفمبر الجاري حيث سبقها عمليتي ضبط لشحنتي حشيش الأولى(100) كيلوجرام والثانية( 80)كيلو جرام.
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