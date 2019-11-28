شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي سفير أمريكا بسبب دعمها لمتظاهري هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس استدعاء السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاد على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وطالب نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينج في بيان لوزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تطبيق مشروعي القانون" والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين".

وقالت الوزارة: " الصين سوف تتصدى بحزم للتصرفات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة، وسوف تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن كل العواقب ".