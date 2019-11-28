افاد مصدر محلي في ذي قار، الخميس، ان هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين اللذين يقومون بقطع الشوارع في المدينة". واضاف المصدر ان "هذه القوات اعادة بالقوة فتح جسري الزيتون والنصر بعد ابعاد المتظاهرين". وادناه صورا للوضع في مدينة الناصرية صباح اليوم: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما يحدث في الناصرية الان والقوات الامنية تعيد فتح جسرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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