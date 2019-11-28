ايران تصدر بيانا بشأن ما تعرضت له قنصليتها في النجف

اصدرت ايران، الخميس، بيانا بشأن ما تعرضت له قنصليتها في النجف، فيما ابلغت السفير العراقي بطهران احتجاجها الشديد على ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان تابعته الخليج 365، "ابلغنا السفير العراقي احتجاجنا الشديد على الهجوم الذي تعرضت له قنصليتنا في النجف".
ودعا موسوي "الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية وتخريبها"، مستنكرا هذا الهجوم".
وطالب موسوي "الحكومة العراقية بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها في حماية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق".
وادانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ما تعرَّضت له القنصليّة الايرانية في النجف من اعتداء، فيما اشارت الى ان الغرض من ذلك هو لالحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقدموا ليلة امس، على حرق القنصلية الايرانية في النجف.
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