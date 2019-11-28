بارزاني يزور تركيا اليوم

اعلنت الرئاسة التركية، الخميس، ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور تركيا اليوم.

وقالت الرئاسة في بيان تابعته الخليج 365، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور تركيا اليوم"، مبينة ان "رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، سيكون باستقبال بارزاني".

ومن المقرر أن تتم مراسم استقبال، رئيس حكومة إقليم كردستان في تركيا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.