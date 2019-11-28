الخارجية: الغرض من احراق القنصلية الايرانية بالنجف لالحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين

ادانت وزارة الخارجية، الخميس، ما تعرَّضت له القنصليّة الايرانية في النجف من اعتداء، فيما اشارت الى ان الغرض من ذلك هو لالحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، "ندين بأشدّ الإدانة ما تعرَّضت له قنصليّة جمهوريّة إيران الإسلاميّة في النجف الأشرف من اعتداء من قِبَل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة"، مبينة ان "الغرض منها بات واضحاً وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخيّة بين العراق وايران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".

واضافت انه "في الوقت الذي نُؤكّد أنّ التظاهرات حقّ مكفول، وأنّ مطالب المُتظاهِرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أنّنا طالما حذرنا من دُخُول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادّة الانضباط القانونيّ، ومسارها الصحيح"، معتبرة ان "ما تعرّضت له القنصليّة في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنيّة، وإذ نؤكد على ضرورة تأمين البعثات، وعدم التعرُّض للعاملين فيها".

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ودعت الوزارة "المُتظاهِرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المشبوهين الذين يرومون تشويه سُمعة التظاهرات المُطالِبة بالإصلاح"، لافتة الى ان "البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ".

وشددت الوزارة ان "ما حدث لا يُمثل وجهة نظر رسميّة"، مؤكدة "على التمسك بعلاقاتنا الثنائيّة الستراتيجيّة، والبناء عليها وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات شُعُوبنا".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقدموا ليلة امس، على حرق القنصلية الايرانية في النجف.