خارجية العراق دانت الاعتداء على قنصلية إيران في النجف

دانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، مشيرة الى انه "في الوقت الذي نؤكد أن التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح".
ودعت الخارجية العراقية في بيانها المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء "المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح"، وأكدت على أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال"، مشددة على أن "ما حدث لا يمثل وجهة نظر رسمية".
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