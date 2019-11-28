بومبيو سيزور الرباط الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الملك المغربي

ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى الرباط في الرابع من كانون الأول المقبل، حيث سيلتقي ملك المغرب محمد السادس".
وركّز المسؤول على أنّ "المغرب يلعب دورًا كبيرًا في المنطقة كشريك مهمّ في نشر التسامح، ولديه علاقات هادئة مع إسرائيل كذلك، وهو شريك مهم لنا في مجموعة من القضايا".
وبموجب تلك الزيارة، سيكون بومبيو أعلى مسؤول أميركي يزور المغرب منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.
مع الإشارة إلى أنّ مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقّعتا على معاهدتي سلام مع إسرائيل، لكن المغرب، إلى جانب بعض دول الخليج مثل البحرين، خفّفت المقاطعة العربية المستمرّة منذ عقود للدولة العبرية. واستقبل المغرب بشكل غير رسمي المستثمرين والسياح الإسرائيليين، ويعيشه فيه حوالي 3 آلاف يهودي.
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