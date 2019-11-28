بومبيو سيزور الرباط الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الملك المغربي

ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب" نقلًا عن مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أنّ "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى ​الرباط​ في الرابع من كانون الأول المقبل، حيث سيلتقي ملك ​المغرب​ ​محمد السادس​".

وركّز المسؤول على أنّ "المغرب يلعب دورًا كبيرًا في المنطقة كشريك مهمّ في نشر التسامح، ولديه علاقات هادئة مع ​إسرائيل​ كذلك، وهو شريك مهم لنا في مجموعة من القضايا".

وبموجب تلك الزيارة، سيكون بومبيو أعلى مسؤول أميركي يزور المغرب منذ انتخاب ​دونالد ترامب​ رئيسًا.

مع الإشارة إلى أنّ مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقّعتا على معاهدتي سلام مع إسرائيل، لكن المغرب، إلى جانب بعض ​دول الخليج​ مثل ​البحرين​، خفّفت المقاطعة العربية المستمرّة منذ عقود للدولة العبرية. واستقبل المغرب بشكل غير رسمي المستثمرين والسياح الإسرائيليين، ويعيشه فيه حوالي 3 آلاف يهودي.