عبداللهيان: الثالوث الصهيو اميرکي السعودي يستهدف السيادة والاستقلال العراقي

اشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "الثالوث الصهيو اميرکي السعودي یستهدف اليوم سلطة الشعب والسيادة والاستقلال العراقي. فقد دخلت الداعش الساحة متنكرا بزي الشعب العراقي و بدعم كامل من السفارة الاميركية والسعودية وتستهدف هتك حرمة كربلاء و النجف.
وشدد عبد اللهيان على انه لاشك في ان كيد اعداء العراق سيعود اليهم كما يرتد السحر علي الساحر.
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