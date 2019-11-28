ماريو عون: لبنان ليس جزرا أمنية ولن يكون ولا يجب الوقوع بفخ ما يُرسم لنا من خارج الحدود

أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​، أنّ "ما حصل في ​بكفيا​ غير مقبول وعلى اللبنانيين عدم الانزلاق نحو التشنجات، والمطلوب الابتعاد عن المواجهات وعن التحديات".

وذكّر في حديث صحافي، بأنّ "منذ فترة وجيزة، حصل تحرّك في منطقة ​البياضة​ والمطيلب و​الرابية​ من قبل بعض المتظاهرين وهم ينتمون إلى "​حزب الكتائب اللبنانية​"، ولم يتصدَّ لهم مناصرو "​التيار الوطني الحر​". وبالتالي، كلّ الطرق يجب أن تكون مفتوحة أمام كلّ اللبنانيين، ومرفوض أن تكون أي منطقة مسمَيّة على أحد".

ورفض عون، مقولة انّ "التيار" ينفّذ أجندة "​حزب الله​"، وأنّ هناك نوعًا من توزيع أدوار"، لافتًا إلى أنّه "إذا كان هناك من يَعتبر ذلك فهذا مردود له، وهذا أمر ليس واقعيًّا. فلنعد إلى بداية الأحداث، ولنتذكّر من افتعل مسألة إقفال الطرق وتحديدًا في ​جل الديب​. لبنان ليس جزرًا أمنية ولن يكون".

كما حذّر الشباب المتحمّسين اليوم، كي "لا يعيدوا كرّة الأيام السوداء الّتي عشناها سابقًا وما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم"، مشدّدًا على "وجوب عدم الوقوع في فخّ ما يُرسم لنا من خارج الحدود اللبنانية".