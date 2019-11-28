ماكرون يلتقي ستولتنبرغ للتحضير لقمّة الناتو وضمان نجاحها

اعلنت الرئاسة الفرنسية ان "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (​الناتو​) ​ينس ستولتنبرغ​ في ​الإليزيه​، في محاولة لتسوية "الخلافات وضمان نجاح القمة". ويُدلي الرجلان إثر اجتماعهما الذي يُتوقّع أن يستمرّ لنحو ساعة، بتصريحات للصحافة يُرتقب أن تكون محلّ متابعة دقيقة بعد أن أثارت التصريحات السابقة لماكرون القلق لدى الدول الأعضاء في الحلف.

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