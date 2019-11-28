زمكحل: لن نستطيع الخروج من المشاكل الاقتصادية وحدنا إنما نحتاج للمجتمع الدولي

شدّد رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال ال​لبنان​يين في العالم، ​فؤاد زمكحل​،على أنّ "الأزمة الّتي يعاني منها لبنان هي من أكبر الأزمات الاقتصاديّة وأهمّها أزمة السيولة، أما ثاني أزمة فهي انحدار الثقة"، موضحًا أنّ "هذه المشاكل الاقتصاديّة بدأت منذ أشهر وسنوات وهي مشاكل كبيرة، ولن نستطيع الخروج منها وحدنا إنّما نحتاج إلى ​المجتمع الدولي​".

وذكّر في حديث صحافي، بـ"الإصلاحات الّتي طلبها "​مؤتمر سيدر​" الّتي لم يُنفَّذ منها أي شيء حتّى اللحظة"، مؤكّدًا أنّ "هناك مخاطر مخيفة على لبنان من انهيار وإفلاس وفقر وبطالة، إلّا أنّنا نحن أمام فرصة حقيقيّة لإعادة بناء اقتصاد لبنان إن عرفنا استغلالها بشكل جيّد".