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روسيا تنفي الاتهامات بشأن "مرتزقة ليبيا"

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تقول واشنطن إن روسيا تنشر مرتزقة في ليبيا دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تقول واشنطن إن روسيا تنشر مرتزقة في ليبيا نفى الكرملين، الأربعاء، اتهامات أميركية تفيد بقيام موسكو بنشر وحدات عسكرية من شركات خاصة في ليبيا.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، هذه المعطيات بأنها لا أساس لها.

وكانت تقارير زعمت أخيرا وجود ما سمته بـ"مرتزقة روس" من شركات عسكرية خاصة في بعض المناطق الليبية.

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من Akhbarak 

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واتهمت الخارجية الأميركية موسكو باستغلال النزاع في ليبيا لمحاولة توسيع حضورها في هذا الملف والسعي إلى زعزعة الأوضاع أكثر، في البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

لكن موسكو نفت في وقت سابق معلومات حول وجود عسكريين روس في ليبيا.

وجاء تأكيد الكرملين اليوم ليكون أول تعليق رسمي من الرئاسة الروسية بشأن ما يتردد عن وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية وتوسع نشاطها في ليبيا أخيرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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