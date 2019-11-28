روسيا تنفي الاتهامات بشأن "مرتزقة ليبيا"

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ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، هذه المعطيات بأنها لا أساس لها.
وكانت تقارير زعمت أخيرا وجود ما سمته بـ"مرتزقة روس" من شركات عسكرية خاصة في بعض المناطق الليبية.
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من Akhbarak
واتهمت الخارجية الأميركية موسكو باستغلال النزاع في ليبيا لمحاولة توسيع حضورها في هذا الملف والسعي إلى زعزعة الأوضاع أكثر، في البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
لكن موسكو نفت في وقت سابق معلومات حول وجود عسكريين روس في ليبيا.
وجاء تأكيد الكرملين اليوم ليكون أول تعليق رسمي من الرئاسة الروسية بشأن ما يتردد عن وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية وتوسع نشاطها في ليبيا أخيرا.
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