شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بدعم ورعاية المرضى النفسيين وتغيير نظرة المجتمع لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بالمرضى النفسيين ورعايتهم، حتى يتم الحفاظ عليهم وحمايتهم من أى خطر أو أذى قد يحدثوه لأنفسهم.

وقال "أبو الخير"، لـ"الخليج 365"، إن المرض النفسى مثل أى مرض يحتاج إلى علاج معين وتعامل بطريقة خاصة، ورعاية المريض النفسى أمر ضرورى سواء من الأسرة أو المجتمع، مع ضرورة تغيير نظرة المجتمع للمريض النفسى، والتعامل معه باعتباره شخص طبيعى وعاقل يواجه مشكلة ما ويحتاج إلى دعم ومساندة من الجميع للخروج من مشكلته التى تسببه له ألم وإرهاق نفسى، مشددا على أن الدعم والمساندة من الأسرة والمجتمع تساعد على شفاء المرضي النفسيين، أما تجاهلم وتركهم يندمجون مع وحدتهم وانطوائهم على أنفسهم، فذلك يتسبب فى خطر كبير عليهم، وذلك أيضا من أسباب وجود حالات انتحار فى المجتمع.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن اللجنة أمامها مشروع قانون بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسى، ستناقشه الأيام القادمة، وأنه يأمل أن يكون مشروع القانون فيه حلول لمشكلات المرضى النفسيين وعلاجهم، مع ضرورة تغيير ثقافة المجتمع وسلوكيات بعض المواطنين فى التعامل مع المريض النفسى.