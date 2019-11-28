شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت النائبة سعاد المصرى، من انتشار عدد من الكيانات التعليمية الوهمية المنتشرة، والتي يتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بالنصب على أولياء الأمور والطلاب وإيهامهم فى الحصول على درجات علمية.

وأوضحت المصرى، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الكيانات التعليمية الوهمية، التى تمُارس أعمال النصب على المواطنين، دون الحصول على أى مؤهل تعليمى، تستغل مواقع التواصل لممارسة أعمالها المخالفة للقانون، وهذا الأمر يستوجب عقوبات مغلظة للتصدى لها، خاصة وأنها تشكل خطرا على مستقبل الشباب.

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وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة شن حملات تفتيش على هذه الكيانات وغلقها ومحاسبة القائمين عليها بعقوبات مغلظة، بالإضافة لزيادة الوعى لدى المواطنين بشأن عدم التعامل مع كيانات تعليمية دون التأكد منها، وعدم الانسياق خلف الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الوقوف على الحقائق، على أن يكون هناك موقع رسمى او تطبيق على الموبايل يضم كافة هذه المواقع ويحذر من التعامل منها، وكيفية التأكد من الكيانات التعليمية السليمة من غيرها.