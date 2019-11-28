شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب المحافظين الجدد بالقضاء على البيروقراطية والروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين تستوجب التعامل مع عدد من الملفات والقضاء على بعض التحديات الموجودة فى المحافظات على مستوى الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت عبد العزيز، أن أبرز التحديات للمحافظين بشكل عام تتمثل فى ضرورة القضاء على البيروقراطية، وذلك لأنها تمثل عائق أساسى امام أى تطوير، وتعد أيضا سببا مباشرا فى تأخر او انجاز أى ملف فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة القضاء على الروتين، وعدم الاعتماد على الوسائل التقليدية فى إرسال وتبادل القرارات وعدم التصميم على ضرورة استخدام المبادلات الخطابية والتى تعتمد على إرسال الموافقة من "البوسطة"، مؤكدة، أن تهميش وسائل التواصل الحديث أمر غير مقبول، لأنه ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة، مع ضرورة مواكبة العصر فى استخدام وسائل التواصل الحديثة، خاصة وأن الحركة جاءت بعد إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة 1.

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