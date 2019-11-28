اجتماع الرئيس بالمحافظين الجدد في أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية، وعدد من أخبار الشأن المحلي.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "شباب مصر في المواقع القيادية" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أمس أداء 16 محافظا جديدا و23 نائبا شابا للمحافظين، اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وذلك في أكبر حركة في تاريخ مصر تفتح المجال أمام دمج الشباب لجميع المحافظات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء وهو الأمر الذي يتطلب التحلي بالطاقة الإيجابية والمثابرة والقدرة على تحقيق الإنجازات لمصلحة المواطنين.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن تمنياته للمحافظين ونواب المحافظين بالنجاح في أداء مناصبهم.

وأوضح أن الدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة فى التركيز على بناء الإنسان المصري من حيث توفير التعليم المتميز لتأهيله للمستقبل والارتقاء بقدراته ومهاراته بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية ذات الجودة المرتفعة والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة فضلا عن أحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى رفع الوعى المجتمعى ونشر السلوكيات والقيم الحميدة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي كلف، خلال الاجتماع المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم وإيحاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الاطار على نحو يتسم بانكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

كما وجه الرئيس المحافظين ونواب المحافظين بالتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة فى جميع الملفات محل الاختصاص بالإضافة إلى الإسهام في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين والكوادر على ان تكون الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين هى المعايير الأساسية لاختيار المعاونين وقيادات المحافظة.

وتحت عناون "الإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المحكمة العسكرية للجنايات قضت أمس بمعاقبة المتهم هشام على عشماوي بالإعدام شنقا حيث ارتكب المتهم العديد من الجرائم منها المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم ورصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس.. وأوضحت الصحيفة أن عشماوي تولى أيضا قيادة مجموعة إرهابية لاستهداف المركبات العسكرية في أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان "الداخلية تواصل تعقب ورصد الثروات المشبوهة" أن وزارة الداخلية كشفت أمس عن ضبط قضية غسيل أموال جديدة متهم فيها ثمانية أشخاص بلغت قيمة الأموال في القضية ما يقرب من خمسة وسبعين مليون جنيه، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار تعقب الوزارات لثروات النشاط الإجرامي خاصة في مجال المخدرات حيث أن الوزارة قد أعلنت عن ضبط العديد من القضايا غسل الأموال خلال الفترة الماضية.

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وذكرت الوزارة أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب من بينها إيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقالت الوزارة إن هذه الممتلكات تم تقديرها بـ75 مليون جنيه.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق الوقف الخيري"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى أحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شهد التوقيع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة إعمار مصر للتنمية على إنشاء مشروعين سكنيين باستثمارات 50 مليار جنيه على مساحة 621 فدانا.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء صندوق الوقف الخيرى الذي يستهدف تشجيع الوقف الخيرى ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتطوير العشوائيات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة رشيد) تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة رافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة باسم (جامعة المدينة بالقاهرة ) تكون لها شخصية اعتبارية خاصة . ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولي من مشروع التحول الرقمي بدءا من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى وانتقالا للنشر في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان.

وأضافت "الأهرام" أن د مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مجال لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني وذلك بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الاتصالات.. كما شهد مدبولى مراسم التوقيع بين وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم وذلك على بروتوكول تعاون في مجال تنظيم المسابقات الثقافية البحثية وبروتوكول لإنابة الهيئة العامة للابنية التعليمية في تنفيذ إنشاء مبان تعليمية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين.

وتحت عنوان "التعاقد مع 2356 معلما خلال أسبوع"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم تستعد للتعاقد خلال أسبوع مع 2356 معلما كمرحلة أولى من 120 ألف تعاقد سيتم تنفيذها حتى نهاية ديسمبر المقبل بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين.. وأكد د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن عدد المتقدمين إلى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471.

وأوضح أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت الحصة التي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات وسيتم العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة يتم تنظيم العمل بها على البوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.

وتحت عنوان "تعاون بين الإنتاج الحربي وجنرال إليكتريك في التصنيع الرقمي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة جنرال إليكتريك ديجيتال الأمريكية بهدف التحول إلى التصنيع الرقمي الذي يخدم كافة مجالات التنمية الاقتصادية من خلال تحويل إحدى الشركات التابعة للوزارة إلى شركة صناعية رقمية كنموذج يتم تعميمه في باقي الشركات بمرحلة تالية بعد نجاحه لضمان تعزيز الإمكانيات التقنية لشركات الوزارة لتواكب التطورات المتسارعة في عالم التصنيع الرقمي مما يتيح وضع استراتيجيات قوية ومستدامة تشمل جميع القطاعات والصناعات لتعزيز كفاءة العمليات التصنيعية وتوفير التكاليف.

وأكد نبيل حبايب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جنرال إليكتريك اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجانبين تجتمع بصفة دورية لوضع خارطة طريق لأسلوب التنفيذ.​