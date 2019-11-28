شبورة وبرودة ليلاً.. الأرصاد تعلن توقعات طقس 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة. وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس دافئ على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة الخميس "الصغرى والعظمي" السواحل الشمالية الغربية 23 15 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 17 الوجه البحري والقاهرة 24 16 جنوب سيناء والغردقة 27 20 شمال الصعيد 24 15 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 19 Advertisements طقس الجمعة وحول طقس الجمعة، تتوقع الهيئة، أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة الجمعة "الصغرى والعظمي" السواحل الشمالية الغربية 23 15 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 14 الوجه البحري والقاهرة 24 14 جنوب سيناء والغردقة 27 20 شمال الصعيد 25 12 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 15​

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