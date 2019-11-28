كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية تعلق رسميا على حرق القنصلية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا، بشأن حرق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بوسط العراق، مشددة على أن ذلك الـ"اعتداء"، تم "من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مدننا العراقية".

وأشارت إلى أن الغرض من هذه الأمور "بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وايران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".

وشددت الخارجية العراقية، على أن "التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح"، محذرة في الوقت نفسه من "المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح".

الجدير بالذكر أن السلطات المحلية في مدينة النجف، اتخذت أمس الأربعاء، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، التي أسفرت عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية هناك.