حالة الطقس: بارد نسبيًا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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