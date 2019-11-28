شكرا لقرائتكم بعد إحراق قنصلية إيران.. محافظ النجف: الأمن فشل بالتصدي للمحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تعليق على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف من قبل محتجين عراقيين، قال محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن مجاميع خرجت من عدة جهات واعتدت على الأجهزة الأمنية ما تسبب في إصابة 47 من عناصر الأمن.

وأضاف الياسري إنه تمت إعادة ترتيب صفوف قوات الأمن بعد حرق مقر القنصلية الإيرانية، وأن التعزيزات الأمنية اليوم (الخميس) ستكون مختلفة.

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محافظ النجف أضاف أن أعداد المتظاهرين كانت كبيرة بحيث لم تستطع القوات الأمنية التصدي لهم رغم استخدام وسائل فض الشغب.

وقد أحرق محتجون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف مطالبين بإنهاء ما وصفوه بالنفوذ الإيراني في بلادهم، خطوة تصعيدية كانت لها تداعياتها، حيث فرضت السلطات حظر التجول في المدينة وأغلقت جميع مداخل ومخارج النجف، فيما اعتبرت الخارجية العراقية الحادث محاولة للإساءة للعلاقات التاريخية بين العراق وإيران محذرة من "مندسين" بين المتظاهرين يحملون أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية.

تطورات المشهد العراقي كان لها تداعياتها، حيث تحدثت مصادر طبية عن سقوط عشرات المصابين في هذه الأحداث، فيما فرضت السلطات حظر التجوال حتى إشعار آخر، وقررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم (الخميس)، عدا عن إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة النجف وعزلها عن بقية مناطق البلاد.

إحراق القنصلية الإيرانية جاء بعد أقل من شهر على إحراق محتجين السور الخارجي للقنصلية الإيرانية في كربلاء، ورفع العلم العراقي فوق مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية رفضاً للوجود الإيراني في العراق.