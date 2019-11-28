النشرة: وقفة سلمية مطلبية تلتها مسيرة سيارات لسكان قياعة والهلالية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "سكان القياعة و​الهلالية​ نظموا وقفة سلمية مطلبية ثم انطلقوا من ساحة التجمع في القياعة بمسيرة سيارات إلى ساحة الثورة-عند تقاطع ايليا. وقد شارك في هذه الوقفة سكان المنطقة الذين رفعوا الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تستنكر الغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف ​الدولار​ الممنهج الذي انعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأخرى كافة".

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