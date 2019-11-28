مصادر القوات للشرق الأوسط: اشتباك عين الرمانة- الشياح لم يكن بتاتا حزبيا مع أمل وحزب الله

أوضحت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الاشتباك الّذي حصل في ​عين الرمانة​ - ​الشياح​ كما في ​بكفيا​ وغيرها من المناطق، هو بين أبناء هذه المناطق ومجموعات المخربين الّتي تسعى لضرب الحراك".

وبيّنت أنّ "المؤيّدين لـ"القوات اللبنانية" هم من أبناء هذه المناطق، وبالتالي المشكل لم يكن بتاتًا حزبيًّا مع "​حركة أمل​" و"​حزب الله​"، كما يحاول البعض أن يصوّر بأنّ للموضوع خلفيّات حزبيّة أو طائفيّة".