3 نساء يوجهن اتهامات ذات طابع جنسي لشاهد رئيسي في التحقيق الهادف لعزل ترامب

اتّهمت ثلاث نساء السفير الأميركيّ غوردون سوندلاند بالإقدام على سلوك غير لائق جنسيّاً بحقّهن، وذلك بعد أسبوع من جلسة استماعٍ في الكونغرس ادلى خلالها هذا الشاهد الرئيسيّ بشهادته في اطار التحقيق الهادف الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونفى سوندلاند، سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، هذه الادّعاءات، مؤكدا انّ "هذه المزاعم الخاطئة حول حصول لمسٍ وتقبيل بالقوّة، ملفَّقة ومنسَّقة لدوافع سياسيّة".
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