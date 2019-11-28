وهاب: لا أعرف سبب الإصرار عند حزب الله والوطني الحر على إعادة إنتاج تسوية مع الحريري

اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى انه "لا أعرف سبب الإصرار عند ​حزب الله​ والتيار الوطني الحر على إعادة إنتاج تسوية مع رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ حتى بعد تبلغهم موقفاً أوروبياً يربط المساعدات بأداء الدولة وليس بوجود الحريري في الحكومة"، معتبرا ان "التسوية ماتت وإحياؤها صعب فالشارع لن يقبلها إسمعوا صوت الشارع قبل فوات الأوان".

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