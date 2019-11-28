علقت وزارة الخارجيّة ​الصين​يّة على توقيع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قانونًا يدعم ​الاحتجاجات​ المؤيّدة للديمقراطية في ​هونغ كونغ​، معتبرة أنّه "بغيض للغاية" ومتوعّدةً ​واشنطن​ "بالانتقام". ورات ​الخارجية الصينية​ ان "مشروع القانون الذي أقرّه ​الكونغرس الأميركي​ الأسبوع الماضي ووقّعه ترامب يحمل نيّات خفيّة ويدعم بشكل وقح الأعمال المرتكبة ضدّ المواطنين الأبرياء الذين تعرّضوا للضرب والإصابات والحرق على أيدي مجرمين عنيفين"، مضيفة: "ننصح ​الولايات المتحدة​ بعدم المضيّ في طريقها، وإلا فإنّ الصين ستّتخذ تدابير مضادّة صارمة، وعلى الجانب الأميركيّ أن يتحمّل كلّ العواقب المترتّبة على ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين توعدت بتدابير صارمة بعد توقيع ترامب قانونا داعما للاحتجاجات بهونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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