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ترامب وقّع على قانون داعم للمعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ

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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشروع قانون متعلّق بحقوق الإنسان والديمقراطيّة في هونغ كونغ، في خطوة من شأنها إثارة غضب بكين الّتي تُجري مفاوضات تجاريّة حسّاسة مع واشنطن.

ولفت في بيان، إلى "احترام يكنّه للرئيس الصيني شي جينبينغ"، معربًا عن أمله في أن "يتمكّن قادة وممثّلو الصين وهونغ كونغ من تسوية خلافاتهم ودّيًا".

وكان قد حصل مشروع القانون في وقت سابق على دعم الكونغرس الأميركي بالإجماع تقريبًا، ولم يكن يحتاج سوى إلى توقيع الرئيس الأميركي ليُصبح قانونًا. ويدعم المشروع الامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الّذين يخالفون هذه المبادئ.

واتّهمت الصين الخميس الماضي، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى "تدمير" هونغ كونغ، وهدّدت بالرد بعدما أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع القانون الداعم للحراك المطالب بالديمقراطيّة، الّذي تشهده هونغ كونغ منذ ستة أشهر، مركّزةً على أنّ إقرار القانون يشجّع المجرمين العنيفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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