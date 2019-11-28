كشفت مصادر وزاريّة شديدة الصلة بـ"تيار المستقبل" أنّه "سَبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عندما رأس اجتماعًا لكتلته النيابية، أن أدلى أمام النواب بمداخلة أبرز ما وَرد فيها أنّ ما يُقال عن ترشيح النائبة بهية الحريري والنائب سمير الجسر ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لتشكيل الحكومة، يعني أنا من يشكّلها، وبالتالي من الأفضل ألّا أشكّلها بالواسطة".
وذكرت أنّ "الحريري أكّد أيضًا أنّ الجميع بات على علم بموقفي وهو معروف، وأكرّره أمامكم أنّ لا خلاص للبنان إلّا بتشكيل حكومة من الاختصاصيّين لمرحلة انتقاليّة، تعمل على إنقاذه ولو على دفعات من أزمته الماليّة والاقتصاديّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: الحريري أكد سابقا لنواب تكتله أنه يفضل ألا يشكل حكومة بالواسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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