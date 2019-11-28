مصادر الشرق الأوسط: الحريري أكد سابقا لنواب تكتله أنه يفضل ألا يشكل حكومة بالواسطة

كشفت مصادر وزاريّة شديدة الصلة بـ"تيار المستقبل" أنّه "سَبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ عندما رأس اجتماعًا لكتلته النيابية، أن أدلى أمام النواب بمداخلة أبرز ما وَرد فيها أنّ ما يُقال عن ترشيح النائبة ​بهية الحريري​ والنائب ​سمير الجسر​ ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ ل​تشكيل الحكومة​، يعني أنا من يشكّلها، وبالتالي من الأفضل ألّا أشكّلها بالواسطة".

وذكرت أنّ "الحريري أكّد أيضًا أنّ الجميع بات على علم بموقفي وهو معروف، وأكرّره أمامكم أنّ لا خلاص ل​لبنان​ إلّا بتشكيل حكومة من الاختصاصيّين لمرحلة انتقاليّة، تعمل على إنقاذه ولو على دفعات من أزمته الماليّة والاقتصاديّة".