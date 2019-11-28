ترامب يستفز الصين مجددا ويوقع قانونا يدعم المتظاهرين في هونج كونج

الخميس 28 نوفمبر 2019

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قانونا يدعم المتظاهرين، وحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج التي تشهد احتجاجات منذ يونيو، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.



وقال البيت الأبيض نقلا عن الرئيس ترامب: "لقد وقعت هذه القوانين احتراما للرئيس شي جين بينج والصين وشعب هونج كونج".

وأضاف: "نحن نلجأ إليهم على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من حل خلافاتهم سلميا، الأمر الذي سيؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

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واستدعت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء السفير الأمريكي في بكين، تيري برانستد، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.

وتجتاح هونج كونج منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.