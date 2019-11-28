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استطلاع: تقلص ملحوظ لتقدم جونسون على حزب العمال الخميس 28 نوفمبر 2019 تقلص التقدم الذي أحرزه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حزب العمال المعارض إلى 7 نقاط قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سافنتا كومريس لحساب صحيفة "ديلي تيلجراف"، الأربعاء. وبين الاستطلاع أن حزب المحافظين تراجع نقطة واحدة إلى 41% منذ مطلع الأسبوع في حين كسب حزب العمال نقطتين ووصل إلى 34%. Advertisements وأظهرت استطلاعات أخرى في الأيام القليلة الماضية تقلصا ملحوظا لتقدم جونسون على حزب العمال. كانت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف أظهرت أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 42% مقابل 30% لحزب لعمال الذي يتزعمه جيرمي كوربين وهي نسبة لم تتغير عن استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء. وزادت نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16%. وتُجري بريطانيا أيضا انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجاوز طريق مسدود في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

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